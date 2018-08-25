Новые санкции США в отношении России вступят в силу с понедельника

Они будут наложены из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Новые санкции США вводятся в рамках закона 1991 года о запрете химического и биологического оружия. Эти меры должны привлечь Россию к ответственности за использование нервно-паралитического вещества Новичок на территории страны-участницы НАТО — Великобритании, в попытке убить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. С 27 августа США запрещают экспорт в Россию оборонных товаров, услуг и проектно-конструкторских работ, и любых товаров и технологий по категории «национальная безопасность». США также полностью прекращают военное иностранное финансирование России в рамках закона об экспортном контроле над вооружениями. России будет полностью отказано в любом государственном финансировании со стороны США — кредитах, финансовых гарантиях и другой финансовой помощи, со стороны всех государственных органов, а также Экспортно-Импортного Банка США.

Исключения по экспорту в рамках новых санкцией сделаны в сфере государственного космического сотрудничества и коммерческих космических запусков, экспорта и реэекпорта в сфере безопасности полетов гражданской авиации и сделок дочерних американских компаний в России.