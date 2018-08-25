Матчами в Екатеринбурге, Казани и Москве продолжится пятый тур Российской премьер-лиги
На «Открытие-Арене» состоится столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА отправится в гости к «Рубину», а «Урал» примет дома «Ахмат».
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На «Открытие-Арене» состоится столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо», ЦСКА отправится в гости к «Рубину», а «Урал» примет дома «Ахмат».
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
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