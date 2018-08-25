На врача, лечившего американского певца Принса, подали в суд

Родственники скончавшегося в 2016 году артиста обвинили Майкла Шуленберга в неправильном лечении. Как сообщила телекомпания Эй-би-си, иск подан в суд штата Миннесота. В апреле родные музыканта уже подавали в суд на медицинский центр в штате Иллинойс, где Принс лечился за неделю до смерти. Однако теперь они намереваются его отозвать и сосредоточиться на обвинениях в отношении Шуленберга. Точный размер компенсации по иску не уточняется. По данным Ассошиэйтед Пресс, речь может идти о сумме от 50 тысяч долларов и выше.