Белый дом рассматривает возможность введения новых санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы

Обсуждается как полный запрет на торговлю нефтью, так и точечные санкции. Об этом сообщила информационная служба «Макклатчи», ссылаясь на источники в администрации Трампа. По ее данным, американские власти считают, что введение нефтяного эмбарго окажет серьезное воздействие на правительство Николаса Мадуро, но при этом опасаются прибегать к таким кардинальным мерам. Администрация Трампа полагает, что это нанесет серьезный вред народу Венесуэлы, а также скажется на американской нефтяной индустрии и гражданах США, которые и так недовольны растущими ценами на бензин. В Белом доме рассчитывают, что новые санкции будут согласованы в течение трех месяцев.