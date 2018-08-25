США готовы нанести очередной удар по Сирии, если правительственные войска применят химическое оружие
Вашингтон обладает информацией о том, что Башар Асад может вновь отдать такой приказ на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают боевики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. По их данным, это сообщение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве. Вашингтон предупредил Москву, что в этом случае удар будет сильнее предыдущих.
Комментарии4
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yralez 25 августа 2018 | 05:20
Видимо пришло время расплаты ихтамнетами.......нужно их сократить..
j_partizan 25 августа 2018 | 05:24
США должны первыми понести наказание за применение оружия массового поражения.
sir_sar 25 августа 2018 | 05:33
Сирийская армия наступает и боевики терпят сокрушительное поражение. Поэтому, Америка готовит очередную провокацию с использованием хим.оружия боевиками. Ничего удивительного.
nikvol 25 августа 2018 | 05:34
Да чего предупреждать, Россия все равно не нанесет удара по США.