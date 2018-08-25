США готовы нанести очередной удар по Сирии, если правительственные войска применят химическое оружие

Вашингтон обладает информацией о том, что Башар Асад может вновь отдать такой приказ на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают боевики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. По их данным, это сообщение советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон передал главе Совета безопасности России Николаю Патрушеву на встрече в Женеве. Вашингтон предупредил Москву, что в этом случае удар будет сильнее предыдущих.