Участок «желтой» ветки московского метро закрыли на сутки

В течение субботы не будет движения поездов между станциями «Раменки» и «Шелепиха». Это связано с работами по подключению нового участка к Солнцевской линии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки. Там отметили, что «Шелепиха» сегодня будет доступна только для поездок по участку Большой Кольцевой линии и пересадок на МЦК, а «Парк Победы» только для проезда по Арбатско-Покровской линии. Для пассажиров будут организованы бесплатные автобусные маршруты. В обычном режиме Солнцевская линия возобновит работу в воскресенье утром.