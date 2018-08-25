В доме сенатора и экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в городе Эль-Калафате проходит обыск в рамках расследования дела о взятках. Об этом сообщила газета «Кларин». Ранее следственные действия также прошли в квартире Киршнер в Буэнос-Айресе и ее доме в Рио-Гальегос. В аргентинской столице обыск продлился 13 часов. В среду верхняя палата парламента единогласно одобрила судебный запрос на проведение обыска в квартире и домах бывшей главы государства, пользующейся парламентской неприкосновенностью как сенатор. Киршнер в обращении к коллегам заявила, что на это согласна, отметив при этом, что считает эти меры необоснованными.