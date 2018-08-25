Очередные санкции США в отношении России вступят в силу с понедельника. На этот раз они связаны с делом Скрипалей

Согласно документу, опубликованному Госдепартаментом, ограничительные меры предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной, поставок продовольствия, отказ от выдачи любых кредитов и кредитных гарантий. Кроме того, предполагается прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, проектных и строительных услуг. При этом Госдеп «в интересах национальной безопасности» не будет ограничивать сотрудничество в космической сфере. В случае, если Москва в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США введут еще один пакет санкций.