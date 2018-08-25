Премьер-министр Италии Джузеппе Конте раскритиковал миграционную политику ЕС

«Европа не смогла сделать прорыв в области иммиграционной проблематики в направлении принципов солидарности и ответственности», — написал он в Фейсбуке. По его словам, на срочном заседании Еврокомиссии не было предпринято никаких шагов в развитие решений принятых в ходе европейского совета. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Дублинский регламент по приему беженцев не работает.