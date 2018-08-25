//США передумали помогать Палестине//

Президент Дональд Трамп поручил Госдепу «перенаправить» на другие цели более 200 миллионов долларов, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в Секторе газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Госдепа.

По его словам, решение принималось, учитывая те «трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, предоставляя помощь Сектору газа». Он отметил, что присутствие Хамас в регионе «угрожает жизням жителей Сектора Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию».

В ООН предупредили, что решение Вашингтона может обострить ситуацию в регионе.