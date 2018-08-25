США передумали помогать Палестине
Президент Дональд Трамп поручил Госдепу «перенаправить» на другие цели более 200 миллионов долларов, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в Секторе газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Госдепа.
По его словам, решение принималось, учитывая те «трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, предоставляя помощь Сектору газа». Он отметил, что присутствие Хамас в регионе «угрожает жизням жителей Сектора Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию».
В ООН предупредили, что решение Вашингтона может обострить ситуацию в регионе.
Комментарии4
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navsegda 25 августа 2018 | 03:18
Доить лохов на гуманитарную помощь и есть основная цель Хамас , если не подкинут халявного бабла начнут опять что нить взрывать , шантаж
astet 25 августа 2018 | 03:46
navsegda: Хватит кормить дармоедоедов!
Хватит кормить Кавказ!!!!
stalin_vsegda_zhiv 25 августа 2018 | 04:15
//США передумали помогать Палестине//
А что от этих шулеров еще можно ждать?! Они же хуже наперсточников!
kondrakr 25 августа 2018 | 04:13
Ну и правильно. В первую очередь это пойдёт на пользу самим "палестинцам".