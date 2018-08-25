Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем российского судна «Механик Погодин», задержанного в порту Херсона 10 августа

Об этом сообщается на сайте компании-судовладельца. Отмечается, что команда чувствует себя хорошо. Танкер полностью готов к отплытию и находится у причала в ожидании разрешения на отход. У экипажа есть все необходимые продукты питания и медикаменты. В то же время моряки могут покидать судно и связываться с родными и близкими в любое время. При этом представители ОБСЕ не стали подняться на борт, поскольку их мандат распространяется только на территорию Украины.