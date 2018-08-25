В России отмечены перебои в поставках газа для автозаправок
Больше всего на дефицит топлива жалуются операторы из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области. Также о трудностях сообщают в Крыму и Поволжье, передает «Интерфакс». Власти ряда субъектов Федерации связывают проблемы с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. Отраслевые эксперты считают, что подорожание связано с ростом мировых цен на этот вид топлива. Также на рост цен на пропан повлияло проведение чемпионата мира по футболу, который стал причиной задержек поставок сжиженного газа в большинство российских регионов.
Комментарии9
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spitac 25 августа 2018 | 03:19
А уж газ на автозаправках подорожал куда больше, чем бензин. В Ростове зимой был по 18 руб., сейчас перевалил за 27!
navsegda 25 августа 2018 | 03:20
В стране где рулит "ГазПром"не хватает газа , это типа как в Египте дефицит песка
archibald_dandy_esquire 25 августа 2018 | 03:27
navsegda:
В стране где рулит "ГазПром" треть страны не газифицировано, потому что, как сказал министер энергетики Новак - это экономически нецелесообразно :) пусть треть населения покупает дровишки - хотя, бандиты смилостивились и разрешили собирать валежник... или передумали разрешать?
niknik 25 августа 2018 | 03:28
Зато Думе предлагают послать в Сирию тактические ядерные ракеты - денег же девать некуда.
popyas 25 августа 2018 | 03:30
мы эргетическая супер пупер держава, всех на трубе вертели
salut__521 25 августа 2018 | 03:43
Оба-на, даже футбол стал причиной задержек поставок газу. Чего только в говняшке не приключится! Наверное, мячи газом надували...
ura_123 25 августа 2018 | 03:46
А может ну его нафиг этот северный поток и северный поток 2 ???
vor_on 25 августа 2018 | 03:48
в целом скален поднялись, вон валежник разрешили воровать
clandestino 25 августа 2018 | 03:53
Объяснимо. Откуда газ в Сибири?