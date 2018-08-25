В России отмечены перебои в поставках газа для автозаправок

Больше всего на дефицит топлива жалуются операторы из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области. Также о трудностях сообщают в Крыму и Поволжье, передает «Интерфакс». Власти ряда субъектов Федерации связывают проблемы с проведением ремонтов на заводах-поставщиках. Отраслевые эксперты считают, что подорожание связано с ростом мировых цен на этот вид топлива. Также на рост цен на пропан повлияло проведение чемпионата мира по футболу, который стал причиной задержек поставок сжиженного газа в большинство российских регионов.