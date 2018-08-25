Советская фехтовальщица на рапирах Валентина Растворова скончалась на 86-м году жизни

О кончине легендарной спортсменки сообщила ее дочь Елена Гришина.

Растворова является победительницей Олимпиады 1960 года в командных соревнованиях. В том же году она завоевала олимпийское серебро в индивидуальных выступлениях. На Олимпиаде-1964 в Токио советская спортсменка стала обладательницей серебряной медали в командных соревнованиях. Также Растворова пять раз завоевывала золото чемпионатов мира, дважды становилась серебряной призеркой, один раз — бронзовой.