На Украине объяснили свой отказ забирать корабли из Крыма

Если это сделать, страна потеряет аргумент в международных институтах. Там сочтут, что Москва и Киев «договорились», сообщил бывший глава Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук. Он также добавил, что Украина не смогла должным образом использовать советскую технику, которая была получена при перераспределении Черноморского флота СССР. Из 140 советских судов более 60 были списаны на металлолом.