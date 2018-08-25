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02:06, 25 августа 2018

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в США, не получал ответа на свое письмо Дональду Трампу

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в США, не получал ответа на свое письмо президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила жена россиянина Виктория, передает РИА. По ее словам, муж может написать еще одно письмо. Также Виктория Ярошенко сообщила, что ей с дочерью выдали однократные визы и она не знает, сможет ли навестить супруга в будущем. Она добавила, что летчик плохо себя чувствует, однако с условиями в тюрьме у него проблем нет. Ранее сообщалось, что Константин Ярошенко встретился со своей семьей впервые за семь лет.

Комментарии

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timber_head 25 августа 2018 | 02:23

А какого хрена Президент США должен отвечать на письма какого-то уголовника-наркокурьера, осужденного судом присяжных по законам США? Типа потому что он "российский гражданин"? Что же Ярошенко Путину не написал, что, мол, вытаскива меня, говнюк, доведший страну до того, что я, квалифицированный летчик, чтобы прокормить семью, вынужден возить героин?

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