Вашингтон передумал выделять Палестине помощь в размере 200 миллионов долларов
Деньги пойдут на другие проекты на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Отмечается, что расход средств пересмотрен по указанию президента Дональда Трампа. Решение связано с действиями группировки ХАМАС.
Комментарии1
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point3d 25 августа 2018 | 02:15
Трещит по швам коммунистически-нацистский проект "палестинцы" :))))