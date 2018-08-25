Вашингтон передумал выделять Палестине помощь в размере 200 миллионов долларов

Деньги пойдут на другие проекты на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США. Отмечается, что расход средств пересмотрен по указанию президента Дональда Трампа. Решение связано с действиями группировки ХАМАС.