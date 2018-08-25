В Госдуме пригрозили ответить на новые американские санкции «экспортом» ядерного оружия
Там намекнули, что его можно разместить на Ближнем Востоке, а именно в нестабильной Сирии, где действуют различные террористические группировки. Об этом сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Владимир Гутенев. По его словам, США в политике давления на Россию через введение санкций перешли «красную черту». Поэтому «Россия сейчас вынуждена также прочертить свои «красные линии». Среди возможных ответных мер депутат также назвал переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту и приостановление участия России в ряде договоров с США, в том числе о нераспространении ракетных технологий.
Комментарии5
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navsegda 25 августа 2018 | 02:19
Гутенев большой дурак . Какая нах ещё "красная черта" ? США всего лишь не хотят больше давать в долг и не хотят с русскими торговать своими товарами ? Если сосед не даст вам на бутылку и не пожмёт руку вы его зарежете ?кспорт Экспорт ядерного оружия чреват совсем плохими последствиями
grashupfer 25 августа 2018 | 02:20
За один этот намёк нужно немедленно уже приступать к физической ликвидации рыл, состоящих в санкционных списках. Их немного, около трёхсот. Международные профессионалы справятся. Выжидать уже нельзя.
gestalt 25 августа 2018 | 02:29
Отличная новость! Кроме привычного уже ядерного шантажа, никаких иных ответов у России не осталось. А в ядерные погремушки никто больше не верит - слишком долго Россия орала "волки".
nepeanois 25 августа 2018 | 02:39
все таки всю глубину идиотизма российской власти нам, наверное, постичь не дано
ze_danil 25 августа 2018 | 02:46
ну чо сказать... очередное дно пробито