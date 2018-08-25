В Госдуме пригрозили ответить на новые американские санкции «экспортом» ядерного оружия

Там намекнули, что его можно разместить на Ближнем Востоке, а именно в нестабильной Сирии, где действуют различные террористические группировки. Об этом сказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Владимир Гутенев. По его словам, США в политике давления на Россию через введение санкций перешли «красную черту». Поэтому «Россия сейчас вынуждена также прочертить свои «красные линии». Среди возможных ответных мер депутат также назвал переход в расчетах при экспорте вооружений на криптовалюты при их привязке к золоту и приостановление участия России в ряде договоров с США, в том числе о нераспространении ракетных технологий.