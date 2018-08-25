ГИБДД представила новые водительские права
Впервые с 2009 года, когда вступил в действие текущий регламент, на российских водительских удостоверениях появится надпись на иностранном языке — французском и английском. На лицевой стороне будет значок руля, на задней — QR-код, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее стало известно, что на оснащение водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств микрочипами МВД планирует потратить до 2024 года более 35 миллиардов рублей. Выдавать такие документы смогут только в тех подразделениях, где есть для этого технические возможности.
Комментарии3
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timber_head 25 августа 2018 | 01:20
Впервые? Правда? А то что я видел надпись на французском ещё на советских правах это, типа "галлюцинация"? И то что я видел её до последнего обмена прав пару лет назад тоже галлюцинация? А то что я не увидел надписи на французском или английском, когда получил эти самые последние права в 2016 это типа "подготовка к презентации ГИБДД прав с надписью на иностранном языке"?
timber_head 25 августа 2018 | 01:26
"на оснащение водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств микрочипами МВД планирует потратить до 2024 года более 35 миллиардов рублей."
О... Как же я не заметил... 35 ярдов. Из которых двадцать пойдет "кому надо пойдет"? Тогда - да. Это величайшее достижение Самой Технологичной Мировой Свердержавы.
aleksandr39 25 августа 2018 | 01:28
Деньги некуда девать бездельникам .