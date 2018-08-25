ГИБДД представила новые водительские права

Впервые с 2009 года, когда вступил в действие текущий регламент, на российских водительских удостоверениях появится надпись на иностранном языке — французском и английском. На лицевой стороне будет значок руля, на задней — QR-код, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что на оснащение водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств микрочипами МВД планирует потратить до 2024 года более 35 миллиардов рублей. Выдавать такие документы смогут только в тех подразделениях, где есть для этого технические возможности.