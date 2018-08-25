У посольства России в Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова
На церемонии присутствовали, в том числе, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр города Ремигиюс Шимашюс и дочь убитого политика Жанна Немцова.
Именем Немцова ранее назвали улицу около посольства России в Вашингтоне. В Москве на доме, где он жил, установили мемориальную табличку. На месте его убийства — Большом Москворецком мосту — с 2015 года действует стихийный мемориал. Власти неоднократно пытались его демонтировать.
Комментарии1
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salut__521 25 августа 2018 | 01:42
Ну что, можно и таким способом лишний раз смазать по фашистской харе... Да что там можно? Нужно!..