У посольства России в Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова

На церемонии присутствовали, в том числе, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр города Ремигиюс Шимашюс и дочь убитого политика Жанна Немцова.

Именем Немцова ранее назвали улицу около посольства России в Вашингтоне. В Москве на доме, где он жил, установили мемориальную табличку. На месте его убийства — Большом Москворецком мосту — с 2015 года действует стихийный мемориал. Власти неоднократно пытались его демонтировать.