Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками

Никто не пострадал, сообщает «Страна.ua». По информации издания, атаку заметил боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела. По его словам, одна из дымовых шашек залетела на территорию диппредставительства, другая упала у забора. Шашки оперативно потушили, возгорания не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве с использованием заранее заготовленных предметов.