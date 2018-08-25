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01:05, 25 августа 2018

Три российских боевых корабля вошли в Средиземное море

Сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» прошли накануне через Босфор. Об этом сообщили местные интернет-сайты, опубликовав фотографии их прохождения через пролив. Отмечается, что впервые за последние два года в Средиземноморье через Черноморские проливы одновременно прошли сразу три корабля ВМФ России. Они направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения флота.

Комментарии

9

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timber_head 25 августа 2018 | 01:23

УРа, товарищи! И хде будем десант высаживать? А че вообще сторожевой корабль, функции которого каботаж и охрана побережья поперся в Средиземное море? Ничего другого найти не удалось?

ly4_sveta 25 августа 2018 | 01:33

timber_head: Сторожевой корабль «Пытливый» будет Асада
сторожить и врагов его пытать. )))

timber_head 25 августа 2018 | 01:35

ly4_sveta: Было бы смешно, если бы не было так грустно. "Они направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения флота." А че, в "снова нашемСевастополе" базы материально-технического обеспечения флота нет?

master_superanalitik 25 августа 2018 | 01:29


Три российских боевых корабля вошли в Средиземное море
====================
Это правильное решение, так как еще товарищ Сталин нам всем завещал "воевать на чужой территории и малой кровью". Поэтому Путин всё правильно делает. Хочешь мира - готовься к войне! Ради России Путин поступился еще и личной жизнью, всё свое свободное время тратит на Россию, можно сказать женат на России. Вот бы все так работали. Но товарищ Сталин в вопросах семейной жизни вспревзошел Путина: все жены ближайшего окружения Сталина сидели в тюрьмах. Поэтому их мужьям ничего не оставалось как работать на благо Советской Империи.

timber_head 25 августа 2018 | 01:38

master_superanalitik:
"еще товарищ Сталин нам всем завещал "воевать на чужой территории и малой кровью""
Да уж. Круто он повоевал на своей земле большой кровью.

"можно сказать женат на России"
Можно сказать еб...т Россию - это точно.


ly4_sveta 25 августа 2018 | 01:31

И ни одного авианосца! Позор! Хотя, для сирийской
нищеты и отсталости и такие «корыта» сгодятся, там
же россияне репетируют и тренируются на своём
совдеповском старье.

salut__521 25 августа 2018 | 01:36

Засрут сейчас Лазурщину почём зря. Не, фашистское быдло нельзя пущать гадить в приличное общество, фашистское быдло должно сидеть подле своих горшков...

grashupfer 25 августа 2018 | 01:48

"Сторожевой корабль "Плешивый" - прочёл я. "Наверное, в честь действующего президента названо это плавучее средство" - подумал я. "Ах, вышла ошибка - "Пытливый!" - перечитав, понял я. "Нет, президент здесь не причём" - решил я.

peresvet73 25 августа 2018 | 02:40

Три боевых корабля... и шесть буксиров.

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