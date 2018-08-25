Три российских боевых корабля вошли в Средиземное море

Сторожевой корабль «Пытливый» и большие десантные корабли «Николай Фильченков» и «Орск» прошли накануне через Босфор. Об этом сообщили местные интернет-сайты, опубликовав фотографии их прохождения через пролив. Отмечается, что впервые за последние два года в Средиземноморье через Черноморские проливы одновременно прошли сразу три корабля ВМФ России. Они направляются в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения флота.