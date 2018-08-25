Американские сенаторы-демократы потребовали раскрыть детали июльской встречи Трампа и Путина в Хельсинки

Лидеры России и США тогда провели двухчасовую беседу в присутствии лишь переводчиков. Члены комитета по иностранным делам обратились с письмом к главе Госдепартамента США Майку Помпео с просьбой предоставить им все документы, касающиеся этой встречи, в том числе секретные и незасекреченные записи, заметки переводчика, меморандумы о переговорах и директивы. По мнению парламентариев, российская сторона может распространять ложные сведения о том, что происходило на встрече за закрытыми дверями, и ситуация «требует срочного сенатского надзора».