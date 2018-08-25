Американские сенаторы-демократы потребовали раскрыть детали июльской встречи Трампа и Путина в Хельсинки
Лидеры России и США тогда провели двухчасовую беседу в присутствии лишь переводчиков. Члены комитета по иностранным делам обратились с письмом к главе Госдепартамента США Майку Помпео с просьбой предоставить им все документы, касающиеся этой встречи, в том числе секретные и незасекреченные записи, заметки переводчика, меморандумы о переговорах и директивы. По мнению парламентариев, российская сторона может распространять ложные сведения о том, что происходило на встрече за закрытыми дверями, и ситуация «требует срочного сенатского надзора».
Комментарии2
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ly4_sveta 25 августа 2018 | 01:25
Нечего было встречаться. Вас разводят, как лохов, для
роста рейтинга, величия и прочих диктаторских и
вождистских «заморочек», а вы и «уши развесили»,
оставаясь доверчивыми до наивности.
master_superanalitik 25 августа 2018 | 01:33
То что идет грызня между американскими демократами и республиканцами - это хорошо! Мы все должны пожелать победы обеим сторонам. И когда начнутся боевые действия между северными и южными мы все как один и все как одна должны поддержать южных. США удалось разрушить СССР, мы должны разрушить США.