Карнавал роллеров пройдёт на Невском проспекте в Петербурге

Его посвятили 315-му дню рождения города.

Старт 12-го пробега петербургских роллеров назначен на 15:00. Место сбора — Дворцовая площадь. В этом году пробег сделали необычным — он будет совмещен с карнавалом. Роллеры в костюмах проедут по главной магистрали города — Невскому проспекту, а также прилегающим улицам. Власти Петербурга приняли решение не останавливать движение автотранспорта, а лишь поэтапно ограничивать его, по мере прохождения колонны. Организаторы мероприятия призывают жителей и гостей города прийти на Дворцовую заранее, чтобы спокойно подготовиться к пробегу, а также послушать музыку: концерт начнётся в два часа дня. Также на месте будет работать экспресс-школа роллеров, фотозона, и различные интерактивы. Помимо этого, среди участников карнавала пройдёт конкурс на лучший костюм.

Единственный транспорт в Петербурге, чьи пассажиры испытают неудобства из-за пробега роллеров стал троллейбус. 7 маршрутов временно изменят свой путь, а три на час прекратят свою работу.