Карнавал роллеров пройдёт на Невском проспекте в Петербурге
Его посвятили 315-му дню рождения города.
Старт 12-го пробега петербургских роллеров назначен на 15:00. Место сбора — Дворцовая площадь. В этом году пробег сделали необычным — он будет совмещен с карнавалом. Роллеры в костюмах проедут по главной магистрали города — Невскому проспекту, а также прилегающим улицам. Власти Петербурга приняли решение не останавливать движение автотранспорта, а лишь поэтапно ограничивать его, по мере прохождения колонны. Организаторы мероприятия призывают жителей и гостей города прийти на Дворцовую заранее, чтобы спокойно подготовиться к пробегу, а также послушать музыку: концерт начнётся в два часа дня. Также на месте будет работать экспресс-школа роллеров, фотозона, и различные интерактивы. Помимо этого, среди участников карнавала пройдёт конкурс на лучший костюм.
Единственный транспорт в Петербурге, чьи пассажиры испытают неудобства из-за пробега роллеров стал троллейбус. 7 маршрутов временно изменят свой путь, а три на час прекратят свою работу.
Комментарии3
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neon999 25 августа 2018 | 00:27
Зарплата журналистов на ЭМ, небось, не одна сотня тысяч.
Поэтому они и пишут о карнавале роллеров, а не о пенсионном ограблении и развертывающемся терроре, с посадкой произвольно выхваченных людей.
agamasat 25 августа 2018 | 00:38
Не плохо бы роллерам нанести на футболки актуальные надписи в рамках карнавала: подавись, Армата, моей пенсией!
timber_head 25 августа 2018 | 01:07
agamasat: Да щаз. Эти идиоты счастливы, что "утерли нос автомобилистам", которые вынуждены будут объезжать их балаган. И готовы жопу целовать тому, кто это им разрешил. Вот ведь точно "Страна дураков".