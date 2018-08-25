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00:03, 25 августа 2018

В России сегодня завершится масштабная проверка боеготовности войск

Но отдохнуть военным не получится – впереди новые учения.

Внезапная проверка боеготовности – это те же учения, но о них личному составу заранее не сообщают. Старт таким маневрам как и прежде дал президент, который является верховным главнокомандующим. Как сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, проверка началась 20 августа и должна завершиться сегодня. Она включает в себя 16 учений, в которых задействованы разные виды войск – от ракетчиков до десантников и дальней авиации. Действия войск оценят три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, третья — изучит мобилизационное развертывание. Результаты проверки помогут оценить готовность к учениям «Восток-2018». Маневры с участием Китая должны стать самыми масштабными за последние 40 лет, писала британская газета «Таймс».

Ожидается, что наблюдать за учениями «Восток» будет президент Владимир Путин. Маневры начнутся в конце августа и продолжатся в сентябре.

Комментарии

12

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mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 00:10


Российские воины к походу и бою готовы и ждут,

Когда их в бой отправит "дядя вова"
И маршал Шойга в бой их поведёт!

neon001 25 августа 2018 | 00:18

mikhail_spb_: наши главные обычно в бункерах сидят и в штабах.

danko1 25 августа 2018 | 00:44

neon001: Путина в детстве дети презирали ( п его же словам, даже в кино с учительницей ходил) и не принимали в войнушку поиграть.
Вот теперь он решил в реальную войну "поиграть". И никаких тормозов не имеет.

master_superanalitik 25 августа 2018 | 01:01

danko1:
Путин - настоящий герой нашего времени. Правильно сделал, что ввел войска в Сирию. России с климатом не повезло, холодно однако. А потому каждый гражданин России согласится поехать в Сирию за казенный счет, где можно искупаться в теплом Средиземном море, где много солнца. Правильно Путин не побоялся вернуть Крым и Абхазию, так как есть где поправить теперь здоровье. При Украине в Крым ехать не было никакого желания так как на украинских гривнах печатают предателя и изменника Мазепу, преданного анафеме.

irdo 25 августа 2018 | 00:13

Интересно, с кем воевать-то собрались?
Кому приготовиться?
Белоруссии?

navsegda 25 августа 2018 | 01:04

irdo: Вряд ли , пока про бульбафашистов из зомбоящика ни слова , а перед войной обязательно должна быть пропаганда , и войска наращиваются в Ростове , так что попытаются решить украинский вопрос

tks 25 августа 2018 | 00:19

Чем путинская армия отличается от Вермахта?
Только большим количеством тупороголовых генералов!!

timber_head 25 августа 2018 | 01:02

tks: Очень отличается. У вермахта костяк составляли прошедшие первую мировую солдаты, дополненные идейными и с детства тренируемыми в Гитлерюгеде пацанами. В вермахте командовали грамотные и тоже прошедшие войну офицеры (на старших должностях). Вермахт снабжался собственной весьма технологичной для того времени промышленностью. У Вовы только фонтанные купальщики, калаши и китайская электроника и "генералы" типа Шойгу. Если бы бы говну, именуемому "украинские политики" не было бы выгодно иметь горячую точку на юго-востоке (это ж так здорово для политического пиара, когда есть явный враг), то никаких "ихтамнетов" там бы уже пару лет как не было - при 40млн. населения Украины трех лет и поддержки вооружением извне вполне достаточно, чтобы вымести всю эту нашу наемно-идейную шваль оттуда.

agamasat 25 августа 2018 | 00:42

А Китай, под видом учений, разворачивая свои войска и беря под контроль стратегические объекты условного противника, часом не забудут уйти обратно?)

salut__521 25 августа 2018 | 00:44

Этим бы только по парадам да на тачанках скакать, нет бы почистить сортиры с дырками на обоср...х досках...

neon999 25 августа 2018 | 01:02

Война не за горами, и малым кровопусканием кремлевские упыри не ограничатся.
Скоро украденные пенсии населению покажутся мелочью.

kapkina 25 августа 2018 | 01:06

Подготовка к протестам пенсионеров 9/9 идет в полную силу и вова за этим следит (пока димом в запое)

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