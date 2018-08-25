Новые санкции США в отношении России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей вступят в силу 27 августа
Госдеп США опубликовал детали ограничений, которые будут наложены на Россию.
Новые санкции США вводятся в рамках закона 1991 года о запрете химического и биологического оружия. Эти меры должны привлечь Россию к ответственности за использование нервно-паралитического вещества Новичок на территории страны-участницы НАТО — Великобритании, в попытке убить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. С 27 августа США запрещают экспорт в Россию оборонных товаров, услуг и проектно-конструкторских работ, и любых товаров и технологий по категории «национальная безопасность». США также полностью прекращают военное иностранное финансирование России в рамках закона об экспортном контроле над вооружениями. России будет полностью отказано в любом государственном финансировании со стороны США — кредитах, финансовых гарантиях и другой финансовой помощи, со стороны всех государственных органов, а также Экспортно-Импортного Банка США.
Исключения по экспорту в рамках новых санкцией сделаны в сфере государственного космического сотрудничества и коммерческих космических запусков, экспорта и реэекпорта в сфере безопасности полетов гражданской авиации и сделок дочерних американских компаний в России. Санкции не коснутся экспорта и реэкпорта товаров для коммерческих потребителей в России, если речь идет исключительно о гражданском использовании.
Комментарии11
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irdo 25 августа 2018 | 00:09
Вернулись к поправка Джексона — Вэника 1974 года.
master_superanalitik 25 августа 2018 | 01:04
irdo:
Никакие санкции России не страшны пока в России есть хлеб и вода. Воды и хлеба в России пока слава Богу достаточно. Но если будут искусственно созданы перебои с хлебом, то мы должны будем перейти на подножный корм, но никак не пойти на уступки грязным и подлым бессовестным людям и засранцам с Дикого Запада. А потому вот рецепт, который поможет бороться с американскими санкциями:
Для приготовления хлеба, оладий или каши из желудей придётся их предварительно вымочить в течении двоих суток, чтобы избавиться от вяжущего горького вкуса. Сначала их, конечно, нужно очистить от кожуры и разрезать на четыре части – а уже потом заливать водой, которую следует менять три раза в день. После этого дубовые орешки можно перекладывать в кастрюлю, заливать вдвое большим количеством воды и нагревать до кипения. После этого жёлуди нужно измельчить и высушить, рассыпав массу тонким слоем на бумажных салфетках. Если их просто толочь – получается крупа для каши, а если размолоть – мука. Что делать с последней – придумайте сами.
irdo 25 августа 2018 | 01:16
master_superanalitik:
Дело за малым--найти дубы с желудями.:)))
mikhail_spb_ 25 августа 2018 | 00:15
В ответ на эти санкции нацдилер проведёт самые масштабные военные учения за полвека, истратив на них неимоверное количество денег!
Не слушали его раньше, так послушайте теперь!
fresh_breeze 25 августа 2018 | 00:16
Хорошо, что Эхо так часто повторяет новости о санкциях. Иначе как можно было бы понять, что их ввели? Толку-то от них никакого.
Поэтому ежечасно повторять, как мантру: "Новые санкции США в отношении России вступят в силу тогда-то..."
fig_vvam 25 августа 2018 | 00:28
fresh_breeze: АГА, ТОЛКУ НИКАКОГО ОТ САНКЦИЙ.
ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ ЧТО 70% ЭЛЕМЕНТНОЙ АЗЫ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Поэтому и списали Армату и Су-57.
Спишут и С-400, когда запасы кончатся.
Про Глонасс надо потихоньку забывать, там тоже американская электроника на 70%.
Ну а рубель обвалился уже только на угрозах санкций.
irdo 25 августа 2018 | 00:37
fresh_breeze:
Толку-то от них никакого.
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Компы и интернет в РФ появился только благодаря отмене поправки Джексона-Вэника.
Попробуйте подумать на эту тему.
Думать это не больно.
navsegda 25 августа 2018 | 00:38
fresh_breeze: На минуточку в начале этого года (!) за 1 $ давали 56 рублей , и главное цены на нефть за год выросли , вот тебе и бестолковые санкции , а они ещё даже не вступили в силу , только анонсированы
prade 25 августа 2018 | 00:17
Во что же обошлось России попытка кремлевских отравить бывшего шпиона и его дочь? Миллиарды, наверное.
davi__koloradov 25 августа 2018 | 00:20
Санкции против СССР сняли лет через 10 после его развала. Россияне могут уверенно смотреть в санкционное будущее и давить гусей.
salut__521 25 августа 2018 | 00:55
Мордор и санкции - две вещи совместнейшие!