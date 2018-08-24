Ежегодная массовая велосипедная акция «Велоночь» пройдет в Москве в ночь на 2 сентября по новому маршруту
Посвящена она будет футболу, рассказал «Эху Москвы» организатор «Велоночи» Сергей Никитин.
Ранее столичные власти отказалась согласовать велосипедную прогулку, которая должна была пройти 18 августа в центре Москвы. Организация мероприятия потребовала бы перекрытия порядка 30 центральных улиц и набережных, а также мобилизации сил более чем 600 сотрудников полиции и Росгвардии и 450 единиц коммунальной техники. —
Комментарии1
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vor_on 24 августа 2018 | 23:27
так и знал, в наручниках и на лыжах...