В матче между Арсеналом и Ростовом полузащитник ростовчан нанес удар такой силы, что мяч улетел за пределы стадиона

В матче 5-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Ростовом» 21-летний полузащитник ростовчан Дмитрий Скопинцев нанес удар такой силы, что мяч улетел за пределы стадиона и попал на парковку. «Ростов» в этом матче одержал победу с минимальным счетом.