В матче между Арсеналом и Ростовом полузащитник ростовчан нанес удар такой силы, что мяч улетел за пределы стадиона
В матче 5-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Ростовом» 21-летний полузащитник ростовчан Дмитрий Скопинцев нанес удар такой силы, что мяч улетел за пределы стадиона и попал на парковку. «Ростов» в этом матче одержал победу с минимальным счетом.
Комментарии4
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klochkov 24 августа 2018 | 23:11
Дури не занимать...
andy66 24 августа 2018 | 23:12
хорошо что в ворота не попал )))
navsegda 24 августа 2018 | 23:21
Мельдоний ? Однако ...
nnikolay 24 августа 2018 | 23:26
В таком ударе прежде всего важна точность, а не сила.