Фонд имени Ахмата Кадырова перечислит 1 миллион рублей на восстановление сгоревшей в Карелии церкви
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка. Возбуждены два уголовных дела.
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Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка. Возбуждены два уголовных дела.
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Комментарии5
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turrinn 24 августа 2018 | 23:19
Кондопога-город герой!
рамзан, засунь лимон....
timber_head 24 августа 2018 | 23:19
Бесполезно восстанавливать то, что восстановить невозможно. Эта церковь была вершиной северного зодчества - идеальным строением культуры строительства северных церквей "без единого гвоздя". Все эти технологии давно утеряны и "восстановление" будет просто дешевой поделкой из "оцентрованного бревна" с кучей вбитых костылей и гвоздей. Никакой ценности - ни исторической, ни культурной, ни архитектурной представлять не будет. Деньги на ветер. Зато Рамзанчик попиарился отстегнув сотую долю того, что отобрал у своих земляков.
agamasat 24 августа 2018 | 23:27
на 1 млн рублей даже приличную машину для попа не купить!
tks 24 августа 2018 | 23:27
А почему тока два угодела?? Десять надо!!
dwon 24 августа 2018 | 23:36
Мля, интересны дела твои, о господи. Аллах дарует лимон на восстановление православной церкви. Наверное, Кондопога ответно даст 10 лимонов на постройку мечети в каком-нибудь Ведено.