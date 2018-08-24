Полиции Уилтшира выделили еще £2,5 млн на расследование отравлений с использованием «Новичка» в Солсбери и Эймсбери
Таким образом общая сумма выделенных средств превысила 6,5 млн фунтов. Между тем, как передает ВВС, из Садов Королевы Елизаветы, где искали следы нервно-паралитического вещества, убрали кордоны. По данным полиции, парк теперь безопасен и его можно вернуть в общественное пользование.
Комментарии3
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dwon 24 августа 2018 | 23:10
То есть у них там еще непонятки. Но санкции уже готовы к вводу.
antimalin 24 августа 2018 | 23:20
dwon: А так повелось с пробирки с белым порошком.
Достаточно потрясти ей с трибуны ООН = 100 % -е доказательство.
Теперь для 100%-х доказательств требуется еще меньше.
Достаточно произнести волшебную фразу highly likely, и ты уже виновен и осужден.
fresh_breeze 24 августа 2018 | 23:40
"Таким образом общая сумма выделенных средств превысила 6,5 млн фунтов."
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Вот так и создаются новые рабочие места. )))
В Портон-Дауне что-то пошло не так, но вместо того, чтобы поднять в Солсбери тревогу, какой-то умной голове пришла идея использовать живущего на свою беду поблизости Скрипаля, заодно и русским можно будет нагадить.
А раз рядом со Скрипалём находилась и его дочь, гуманные бритты решили добавить перцу в затеянную ими комбинацию.
И то, что дочь Скрипаля уже почти полгода не выпускают с острова, только усиливает подозрения.