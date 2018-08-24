Полиции Уилтшира выделили еще £2,5 млн на расследование отравлений с использованием «Новичка» в Солсбери и Эймсбери

Таким образом общая сумма выделенных средств превысила 6,5 млн фунтов. Между тем, как передает ВВС, из Садов Королевы Елизаветы, где искали следы нервно-паралитического вещества, убрали кордоны. По данным полиции, парк теперь безопасен и его можно вернуть в общественное пользование.