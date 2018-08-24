Неизвестный забросал дымовыми шашками консульство России в Киеве
Об этом сообщает украинское сетевой издание «Страна.ua». Злоумышленник скрылся. Шашки были оперативно потушены, возгорания не произошло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.
Комментарии4
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nanarovsky 24 августа 2018 | 23:21
Не стыдно хохлам что консульство ахрессора у них находиться? Аки шлюхи, их презик официально заявляет шо Россия нападае...
alexsokol777 24 августа 2018 | 23:21
Странно, что один.
Обычно психи стадом возбуждаются от просмотренных фнйкшоу о величии древнеукров с советсткой техникой на параде
agamasat 24 августа 2018 | 23:34
любовь к россии не имеет границ.
agamasat 24 августа 2018 | 23:37
или, любить россию можно заставить только силой.