Следователи нашли и допросили пилота вертолета, пролетевшего 10 августа под мостом в Санкт-Петербурге
Как сообщает региональное управление СК, пилот создал реальную угрозу безопасности автомобилям и экскурсионным судам в акватории рек Малая Нева и Малая Невка. 39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся. По факту опасного полета было возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 23:10
Видимо, пилот решил повторить выдуманный совковой госпропагандой пролёт Чкалова под мостом на истребителе Fokker?
sapiens17 24 августа 2018 | 23:39
mikhail_spb_: А не про таких поэт Революции писал: "Безумству храбрых поём мы песню".
И, кстати, лучшая реклама производителю вертолёта!
andygo__ru 24 августа 2018 | 23:16
От какой партии? Где служил?
...ну, от этого и наказание будет зависеть, увы. Кмк, ессно.
tks 24 августа 2018 | 23:17
Это был Валерий Чкалов, пересевший на геликоптер?
wattman 24 августа 2018 | 23:19
Видимо у пилота просто есть лишний ненужный вертолёт и некоторое количество ненужных денег на взятки нищим трудягам из СК РФ.
jetsam 24 августа 2018 | 23:21
две недели искали?
чай не мопед - все зарегистрировано и враз найти можно...
если тут 2 недели искали, то уж руста год бы не нашли.....
фсб называется. только репосты фальшивые подсовывать умеют (криво).