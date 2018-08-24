Следователи нашли и допросили пилота вертолета, пролетевшего 10 августа под мостом в Санкт-Петербурге

Как сообщает региональное управление СК, пилот создал реальную угрозу безопасности автомобилям и экскурсионным судам в акватории рек Малая Нева и Малая Невка. 39-летний мужчина признал свою вину и раскаялся. По факту опасного полета было возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы.