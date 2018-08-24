Пожар в здании ЦБ на Неглинной важную документацию не затронул
Об этом ИФ сообщил осведомлённый источник. По данным МЧС, пожар на пятом этаже был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, горела оргтехника, пострадавших нет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом ИФ сообщил осведомлённый источник. По данным МЧС, пожар на пятом этаже был ликвидирован на площади 30 квадратных метров, горела оргтехника, пострадавших нет.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 24 августа 2018 | 23:05
Компрометирующую важную документацию сожгли, а сфабрикованную оставили.
plank1957 24 августа 2018 | 23:21
Неплохо сперли.
agamasat 24 августа 2018 | 23:23
"не важная документация" сгорела, для чего, собственно, и был задуман пожар.)
dwon 24 августа 2018 | 23:31
Важную? А неважную с их точки зрения затронул пожар? Интересно, что они там жгли?
skanon 24 августа 2018 | 23:31
Ну так деньги-то сейчас все в компах! Сгорели компы со счетами и криптоключами к ним, всё - концы к уворованным деньгам в воду!