Американский сенатор Джон Маккейн принял решение не продолжать лечение рака мозга в терминальной стадии

О том, что у сенатора Джон Маккейна диагностирован рак мозга в последней стадии стало, известно год назад. Тогда сенатор Маккейн начал лечение в Аризоне — его родном штате, представителем которого в сенате он является с 1986 года. Несмотря на болезнь, Джон Маккейн приезжал в Вашингтон на ключевые голосования в Сенате — включая его решающий голос против отмены Обамакэр. Голосование растянулось за полночь, и его исход решил знаменитый жест Маккейна — большой палец вниз.

После того, как у него был найдена глиобластома, Маккейн начал писать книгу и в мае выпустил мемуары «Неумолимая волна». В книге сенатор рассказывает не только о своей жизни и борьбе с болезнью, но и борьбе с президентом Трампом. Джон Маккейн был одним и первых и сегодня является самым громким критиком Трампа из всей Республиканской партии. За свою принципиальную позицию в отношении Трампа сенатор Маккейн получил прозвище «белая ворона». Маккейн также известен как один из главных защитников прав человека в Конгрессе -призвал закрыть Гуанатономо, защищал китайского диссидента Лю Ксяобо, ездил в лагерь сирийских беженцев в Турции, благодаря сенатору Маккейну был принят Закон Магнитского, который превратился позднее в Глобальный Закон Магнитского. Принимая решение прекратить лечение, сенатор Маккейн заявил, что лечение итак превзошло ожидания врачей, но прогрессирующая болезнь и возраст вынесли свой вердикт.

Оставшееся время сенатор намерен провести с семьей в Аризоне. 29 августа Джону Маккейну должно исполниться 82 года.