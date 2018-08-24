Американский сенатор Джон Маккейн принял решение не продолжать лечение рака мозга в терминальной стадии
О том, что у сенатора Джон Маккейна диагностирован рак мозга в последней стадии стало, известно год назад. Тогда сенатор Маккейн начал лечение в Аризоне — его родном штате, представителем которого в сенате он является с 1986 года. Несмотря на болезнь, Джон Маккейн приезжал в Вашингтон на ключевые голосования в Сенате — включая его решающий голос против отмены Обамакэр. Голосование растянулось за полночь, и его исход решил знаменитый жест Маккейна — большой палец вниз.
После того, как у него был найдена глиобластома, Маккейн начал писать книгу и в мае выпустил мемуары «Неумолимая волна». В книге сенатор рассказывает не только о своей жизни и борьбе с болезнью, но и борьбе с президентом Трампом. Джон Маккейн был одним и первых и сегодня является самым громким критиком Трампа из всей Республиканской партии. За свою принципиальную позицию в отношении Трампа сенатор Маккейн получил прозвище «белая ворона». Маккейн также известен как один из главных защитников прав человека в Конгрессе -призвал закрыть Гуанатономо, защищал китайского диссидента Лю Ксяобо, ездил в лагерь сирийских беженцев в Турции, благодаря сенатору Маккейну был принят Закон Магнитского, который превратился позднее в Глобальный Закон Магнитского. Принимая решение прекратить лечение, сенатор Маккейн заявил, что лечение итак превзошло ожидания врачей, но прогрессирующая болезнь и возраст вынесли свой вердикт.
Оставшееся время сенатор намерен провести с семьей в Аризоне. 29 августа Джону Маккейну должно исполниться 82 года.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nektorat 24 августа 2018 | 22:48
жаль ... мужественный человек ...
antimalin 24 августа 2018 | 22:51
nektorat: Наказан провидением.
Дни его сочтены.
goddd 24 августа 2018 | 22:56
Достойнейший человек..Гордость Америки..
gordy 24 августа 2018 | 23:06
Жизнь уйдёт - свершения останутся?
ematveev 24 августа 2018 | 23:07
goddd:
Бомбежки вьетнамских городов.
Финансовый скандал в Сенате.
Сотрудничество с вьетнамскими военными (участие в пропагандистских передачах; передача информации) после того, как его сбили.
Действительно, достойнейший человек.
skanon 24 августа 2018 | 22:55
Исключительно порядочный и принципиальный человек, достойный глубочайшего уважения!.. Пусть уход будет для него лёгким...
antimalin 24 августа 2018 | 23:04
Вот такие маразматики типа Маккейна за 70-80 лет с целым букетом старческих заболеваний определяют политику США (Конгресс).
Давно переплюнули брежневское Политбюро по маразму и преклонному возрасту.