Три человека, в том числе двое детей пострадали при взрыве газа в пятиэтажке в Орле

Как передает ТАСС, все трое госпитализированы с ожогами. Взрыв произошел на первом этаже многквартирного дома в квартире, которая не газифицирована. В настоящее время все жильцы подъезда эвакуированы, дом серьезных повреждений не получил. Между тем, 15 августа в этом же доме на пятом этаже другого подъезда также прогремел взрыв, пострадали два человека. Как сообщили ТАСС в мэрии, после двух происшествий подряд , возможно, дом будет признан аварийным и расселен.