Родственники расстрелянных в урочище Сандармох в 1937-38 годах потребовали отменить раскопки захоронений, которые запланировало Российское военно-историческое общество. В открытом письме в Минкульт и карельским чиновникам говорится, что раскопки могут «нарушить целостность мемориального кладбища». Массовое захоронение жертв политических репрессий нашел в 1997 году Сандармохе историк Юрий Дмитриев. Раскопки запланированы с 25 августа по 5 сентября при участии Минобороны. Как передает ДОЖДЬ, противники раскопок отмечают, что сейчас урочище представляет собой «не безымянный лес и не болото», а ухоженную территорию, признанную памятником.