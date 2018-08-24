Родственники расстрелянных в урочище Сандармох в 1937-38 годах потребовали отменить раскопки захоронений
Родственники расстрелянных в урочище Сандармох в 1937-38 годах потребовали отменить раскопки захоронений, которые запланировало Российское военно-историческое общество. В открытом письме в Минкульт и карельским чиновникам говорится, что раскопки могут «нарушить целостность мемориального кладбища». Массовое захоронение жертв политических репрессий нашел в 1997 году Сандармохе историк Юрий Дмитриев. Раскопки запланированы с 25 августа по 5 сентября при участии Минобороны. Как передает ДОЖДЬ, противники раскопок отмечают, что сейчас урочище представляет собой «не безымянный лес и не болото», а ухоженную территорию, признанную памятником.
Комментарии7
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ag_bai 24 августа 2018 | 22:36
Правы родственники.
Военно-историческое общество не способно на осмысленную деятельность, к сожалению.
sensei54 24 августа 2018 | 22:52
ag_bai: Деятельность как раз самая что ни наесть осмысленная.
Вредительство.
dwon 24 августа 2018 | 22:41
Что-то тут нечисто.
petrovich_spb 24 августа 2018 | 22:47
Военно-историческое Общество — отрыжка партии Единой России. Перекопают тАк, что костей не соберешь, камня на камне не останется.
sensei54 24 августа 2018 | 22:50
Ключевое слово - Юрий Дмитриев.
Отсюда и зачистка. Кости выгребем, землю подравняем, и всё. Не было ничего.
alex55 24 августа 2018 | 22:58
Даже мертвым нет покоя...
dhtlbyf 24 августа 2018 | 23:27
Нееет. Это родственники стрелявших суетятся.