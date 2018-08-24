В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы
В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Алексея Навального на проведение акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Как сообщил Интерфаксу глава столичного департамента безопасности Владимир Черников, заявка подана с нарушением – а именно, раньше установленного законом срока.
Между тем, юрист ФБК Иван Жданов уверен, что заявка подана по всем правилам – за 15 дней до акции.
У себя в Твиттере сам Навальный пишет, что, несмотря ни на что, акция состоится в назначенный день.
Заявка была подана на проведение митинга на Тверской улице с заявленным числом участников до 30-ти тысяч.
Комментарии11
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ematveev 24 августа 2018 | 22:08
Навальный натуральный провокатор. Уже не в первый раз он делает такие вещи: то иск подаст не по адресу, то со сроками поиграет... Это делается с целью получить отказ по формальным основаниям и возопить "опозиция опасносте!". А уж тупых хомячки подхватят.
Заявка подана 24 августа.
Митинг намечен на 9 сентября.
За ШЕСТНАДЦАТЬ дней до митинга.
ч.1 ст.7 Закона 54-ФЗ говорит о ПЯТНАДЦАТИ днях.
Ну не провокатор ли он, а?
Вот потому и считают оппозицию провокаторами и дрянью.
Почему не сделать ПО ЗАКОНУ?!? Да потому что ему нахрен это не сдалось.
Ему нужен скандал.
danko1 24 августа 2018 | 22:18
Уже не знают какой повод придумать для отказа. Когда день в день подают, за 2 недели, то оказывается площадка уже якобы занята.
У мэрии места нет для хранения заявки, чтобы рассмотреть её тогда, когда сочтет нужным?
И почему митинг по поводу аннексии Крыма в выходной вообще без заявки был проведен, а людей автобусами свозили еще до принятия решения СФ?
Это деление людей и разночтения законов и есть реальный экстремизм.
patrikk_1 24 августа 2018 | 22:24
В московской мэрии не станут рассматривать заявку сторонников Навального на проведение акции против пенсионной реформы...
Журналисты "Ведомостей" попросили чиновников мэрии игнорировать Алексей Навального, забейте хрен, говорят, на этого вонючего Сисяна 20!8.
multipulti 24 августа 2018 | 22:28
patrikk_1:
isnowanaarene 24 августа 2018 | 22:31
ematveev: Ничего, что завтра суббота и "подать" получится разве чо милостыню?
"Президент России Владимир Путин разрешил подавать уведомления о проведении митингов в последний рабочий день перед выходным, если срок подачи заявки совпадает с нерабочими днями. Он подписал закон о внесении изменения в ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Подробнее на РБК
ematveev 24 августа 2018 | 23:01
isnowanaarene:
Ничего, что завтра суббота?
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Цитата из ч.1 ст.7 Закона 54-ФЗ "...а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем..."
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Воскресенье и суббота - разные дни, понимаете?
Поражает скудоумие хомячков. Блин, не ЭМ читать нужно, не РБК и уж тем более не жулика Навального.
Первосточник (текст закона) не осилить никак?
И можно еще Пленумы ВС почитать, но для вас, видимо, нечто вообще запредельное.
Оттуда, разъяснение по срокам:
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Если последний (ПОСЛЕДНИЙ!) день срока подачи уведомления совпадает с нерабочим днем, то уведомление подается в предыдущий рабочий день
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Каков Навальный, такие и хомячки.
vlabumur 24 августа 2018 | 22:37
ematveev: Ну не провокатор ли он, а?
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А главное в мэрии засели его последователи,были борцы с провокациями легко бы раз рулили типа заявка подана правильно и вся провокация насмарку.
а в мэрии видать одни навалисты,.
Как жить кругом одни враги?
protoukrop 24 августа 2018 | 22:21
Я против митинга - даешь капусту в Росгвардию по 200 руб за кг. !!!
grishakras 24 августа 2018 | 22:28
Зассали
nikolaitschi 24 августа 2018 | 22:33
Мэрия занялась провокациями? Сначала лишили нас выбора на выборах, теперь не дают в освободившийся день старикам с ребятишками погулять? Неужели будут избивать избирателей. При совке в этот день можно было даже прапора Иван Иванычем называть.
vot_eto_da 24 августа 2018 | 22:41
В гражданском и административном праве РФ течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока.