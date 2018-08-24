Альпинистов из России, Европы и США уже две недели не эвакуируют с пика Исмаила Самани в Таджкистане

Представители группы утверждают, что это происходит по вине властей страны.

Ситуация в группе из 30 альпинистов, застрявших в горах Таджикистана, очень тяжелая, рассказал «Интерфаксу» ее представитель Вадим Пипич. По его словам, некоторые из туристов, находящихся на высоте 4 тысяч метров, страдают от ангины, дизентерии и обморожения конечностей. При этом, как утверждает Пипич, местный туроператор не раз за последние две недели обещал вывезти людей на вертолете, однако он до сих пор не прибыл с момента катастрофы Ми-8. В то же время, добавил собеседник «Интерфакса», компания Pamir Peaks сообщила представителям группы, что вертолет должен вылететь в субботу. В Совете по развитию туризма Таджикистана также сказали, что 25 августа альпинисты должны быть вывезены. В ведомстве при этом отрицают наличие каких-либо проблем с эвакуацией туристов, а также с их здоровьем или продовольствием.

Напомним, 12 августа в горах Таджикистана в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погибли три российских альпиниста и два члена экипажа.