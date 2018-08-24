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22:00, 24 августа 2018

Новые санкции США в отношении России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей вступят в силу 27 августа

Госдеп США опубликовал детали ограничений, которые будут наложены на Россию.

Новые санкции США вводятся в рамках закона 1991 года о запрете химического и биологического оружия. Эти меры должны привлечь Россию к ответственности за использование нервно-паралитического вещества Новичок на территории страны-участницы НАТО — Великобритании, в попытке убить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. С 27 августа США запрещают экспорт в Россию оборонных товаров, услуг и проектно-конструкторских работ, и любых товаров и технологий по категории «национальная безопасность». США также полностью прекращают военное иностранное финансирование России в рамках закона об экспортном контроле над вооружениями. России будет полностью отказано в любом государственном финансировании со стороны США — кредитах, финансовых гарантиях и другой финансовой помощи, со стороны всех государственных органов, а также Экспортно-Импортного Банка США.

Исключения по экспорту в рамках новых санкцией сделаны в сфере государственного космического сотрудничества и коммерческих космических запусков, экспорта и реэекпорта в сфере безопасности полетов гражданской авиации и сделок дочерних американских компаний в России. Санкции не коснутся экспорта и реэкпорта товаров для коммерческих потребителей в России, если речь идет исключительно о гражданском использовании.

Комментарии

17

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neon001 24 августа 2018 | 22:09

август, как и положено, должен быть ярким...

patrikk_1 24 августа 2018 | 22:21

Новые санкции США в отношении России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей вступят в силу 27 августа...

А есть доказательства, что к отравлению причастна Россия, может это Мишка Ходорковский организовал и профинансировал отравление, чтобы подставить под санкции Россию?

antimalin 24 августа 2018 | 22:28

У США с их оружием и военным бюджетом на 700 $ млрд дела не ахти.
Американское ржавое железо Филлипины отвергли.

Филиппины отказались покупать «абсолютно бесполезные» американские F-16
Президент Филиппин Родриго Дутерте отверг предложение Вашингтона о закупке F-16; по его словам, американские истребители являются «абсолютно бесполезными».

«Нам не нужны F-16, но они (США) все равно поднимают этот вопрос даже после того, как оскорбили нас».
Так Дутерте отреагировал на письмо шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, госсекретаря Майка Помпео и министра торговли США Уилбура Росса, которые предложили ему приобрести американские истребители.

Президент Филиппин назвал это попыткой «примириться» после многочисленных выпадов в адрес правительства его страны и раскритиковал США за стремление воспрепятствовать модернизации филиппинских вооруженных сил. По словам Дутерте, вместо F-16 Филиппинам требуются легкие поршневые самолеты для борьбы с повстанцами.

Дутерте заявил, что Филиппины и США являются друзьями. «Но надо помнить, что это так потому, что много лет назад вы сделали нас колонией. Мы на такую дружбу не соглашались», – подчеркнул он.

Ранее Дутерте заявлял, что его страна не будет принимать участие в вооруженных конфликтах, развязанных США, так как это не приносило Филиппинам ничего, кроме «жестокости и страданий».

vilingrad 24 августа 2018 | 22:36

antimalin: novichok_: fresh_breeze: homa_brutt: patrikk_1: Так фигня ж санкции? Чего вы, поварята, суетитесь?
Иль ссыкотно шеф-поварам:)

multipulti 24 августа 2018 | 22:39

antimalin:
Душевно поздравляю
всех моих друзей
с Днём Независимости!
Всё получится!
Слава Украине!

vinidbi 24 августа 2018 | 22:45

antimalin: Пригожинским гермафродитам - тут слово не давали!!!

antimalin 24 августа 2018 | 22:36

patrikk_1: может это Мишка Ходорковский организовал и профинансировал отравление, чтобы подставить под санкции Россию?
//////

Вполне возможно.
Но возможности Ходорковского (серийного убийцы) тоже не стоит преувеличивать.
Распускает свой павлиний хвост, чтобы казаться большим и влиятельным.
А под его павлиньим цветастым хвостом-веером скрывается обыкновенная куриная жопа (по мотивам Ф.Г. Раневской)

novichok_ 24 августа 2018 | 22:09

Как известно, в ходе британской "спецоперации" со Скрипалями погибли два хомячка, был убит кот Нэш ван Дрейк и пропала без вести кошка Масяня. А вот в "спецоперации" СБУ с Бабченко ни одно животное не пострадало...

fresh_breeze 24 августа 2018 | 22:11

Мороз по спине пробежал от страха, когда читал эти строки. 8-)

PS:
СВОБОДУ ЮЛИИ СКРИПАЛЬ!

perestarok 24 августа 2018 | 22:50

fresh_breeze: "СВОБОДУ ЮЛИИ СКРИПАЛЬ!"

Если она жива.

homa_brutt 24 августа 2018 | 22:14

Этими новостями про санкции зафлудили всё вдоль и поперёк. Умственные лишенцы уже нарадовались на протяжении сегодняшнего дня. Ну,не было бы Скрипалей (кстати,как они,живы-здоровы опосля воздействия на них страшного-престрашного яда?), приплели бы Сенцова или какого-нибудь очередного борцуна-педофила или капрофага...

idruker 24 августа 2018 | 22:22

homa_brutt: Ты абсолютно прав. России не привыкать разбивать себе морду об асфальт, подскальзываясь на банановых корках, которые она сама разбрасывает и ступает по ним не глядя

irdo 24 августа 2018 | 22:15


Госдеп США опубликовал детали ограничений, которые будут наложены на Россию.
=============
"Искандеры" отсмеялись.
За кем теперь очередь?
За рос.населением?

antimalin 24 августа 2018 | 22:48

irdo: Ты - госдеповская поддакивалка?
Не удивляюсь.

seryj_wolk 24 августа 2018 | 22:30

От того, чего не коснутся санкции американцев, рфия грозилась отказаться сама. Посмотрим откажется ли?

icomefromsun 24 августа 2018 | 22:45

Путинских хомячков не уважили, теперь они надулись и перестали есть семечки и какать

salut__521 24 августа 2018 | 22:50

Пошлый вариант отмазки "настамнет и небыло" больше не проходит. На путриотическом горизонте начинают маячить пещеры, лебеда, жёлуди и бусы для обмену на табуретовку...

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