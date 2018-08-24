Гею из Ирака отказали в убежище в Австрии

Как пишет «Индепендент», власти сочли его слишком женственным даже для человека нетрадиционной ориентации. Других подробностей издание не приводит. Ранее сообщалось, что в Австрию не пустили недостаточно убедительного гея из Афганистана. Ему заявили, что он неоднократно дрался с другими беженцами. После того, как история попала в СМИ, сотрудника миграционной службы привлекли к дисциплинарной ответственности.