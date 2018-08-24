Гею из Ирака отказали в убежище в Австрии
Как пишет «Индепендент», власти сочли его слишком женственным даже для человека нетрадиционной ориентации. Других подробностей издание не приводит. Ранее сообщалось, что в Австрию не пустили недостаточно убедительного гея из Афганистана. Ему заявили, что он неоднократно дрался с другими беженцами. После того, как история попала в СМИ, сотрудника миграционной службы привлекли к дисциплинарной ответственности.
Комментарии7
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liquidsky__ 24 августа 2018 | 21:41
Неужели австрийцы взялись за ум? Вот что животворящий визит Путина делает )
navsegda 24 августа 2018 | 21:43
liquidsky__: А в России нет геев или перестали пускать таджиков и узбеков ?
blinorozhiy_chmo 24 августа 2018 | 21:54
Что же, с Австрии наконец-то начнется возрождение европы?
edward_sakash 24 августа 2018 | 22:02
blinorozhiy_chmo:, ты уже договаривай, портяныч: возрождение чего, фашизма, при котором геев сжигали в печах концлагерей?
ты лелеешь надежды на ультраправых, пришедших к власти в Австрии?
navsegda 24 августа 2018 | 21:41
Новая фишка в получении статуса беженца притворится геем , и на что только правоверные не идут чтобы жить среди гяуров
tararabumbia 24 августа 2018 | 21:49
Стоило Путину станцевать на свадьбе
sg98 24 августа 2018 | 21:55
tararabumbia:
Стоило тебе, пидорасу, разъебать очко с бобарлировок твоих же хозяев..