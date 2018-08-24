Пожарным расчетам пока не удается сократить площадь возгорания в лесном массиве близ Берлина
По данным полиции, она по-прежнему составляет 300 гектаров. Эвакуированы 520 человек. В тушении принимают участие 600 представителей оперативных служб, в том числе вооруженные силы ФРГ. Ситуация осложняется сильным ветром. Кроме того, власти опасаются, что могут сработать боеприпасы времен Второй мировой войны, которых немало осталось в лесах Бранденбурга.
В окрестностях Берлина установилась аномально жаркая погода с температурой выше 30-ти градусов.
Комментарии1
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alexsokol777 24 августа 2018 | 21:46
Меркель надо своими проблемами заниматься, с коррупцией бороться и пожары тушить, а она по грущиям катается, тратит деньги налогоплательщиков.