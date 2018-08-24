Пожарным расчетам пока не удается сократить площадь возгорания в лесном массиве близ Берлина

По данным полиции, она по-прежнему составляет 300 гектаров. Эвакуированы 520 человек. В тушении принимают участие 600 представителей оперативных служб, в том числе вооруженные силы ФРГ. Ситуация осложняется сильным ветром. Кроме того, власти опасаются, что могут сработать боеприпасы времен Второй мировой войны, которых немало осталось в лесах Бранденбурга.

В окрестностях Берлина установилась аномально жаркая погода с температурой выше 30-ти градусов.