Памятник криминальному авторитету на детской площадке в Самаре будет демонтирован на следующей неделе
Об этом ТАСС сообщил экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. У себя в Твиттере он пишет, что региональное Минимущества уже подтвердило, что земля во дворе принадлежит области, и никаких разрешений на установку памятника нет.
Информация о сомнительном памятнике появилась в соцсетях от местных жителей.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
navsegda 24 августа 2018 | 21:39
Хинштейн советник Росгвардии это оксюморон
ansh 24 августа 2018 | 21:44
Как так?
Он же криминальный авторитет! А значит - социально близкий Вертикали Власти.
Что не так-то? Свой пацан же....
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 21:45
ansh: Точно, ведь они же скрепу демонтируют.
sparky 24 августа 2018 | 21:54
А памятник еще одному криминальному "авторитету" - Жирику почему-то не собираются сносить.
agamasat 24 августа 2018 | 21:57
Неужели, что-то происходит на россии к лучшему?! Не верю! Все-таки у нас должен быть только один пахан. Так что, если вместо этого памятника поставят памятник путену, справедливость и нравственность восторжествуют!)
vilingrad 24 августа 2018 | 22:04
Дети! Гоп со смыком- это буду я! Все вместе!!
neon001 24 августа 2018 | 22:04
на его месте можно смело ставить памятник демократии, правам человека, медицине итд...