Памятник криминальному авторитету на детской площадке в Самаре будет демонтирован на следующей неделе

Об этом ТАСС сообщил экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. У себя в Твиттере он пишет, что региональное Минимущества уже подтвердило, что земля во дворе принадлежит области, и никаких разрешений на установку памятника нет.

Информация о сомнительном памятнике появилась в соцсетях от местных жителей.