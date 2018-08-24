Альпинистов из  РФ, Европы и США две недели не вывозят с Памира после крушения вертолета в горах Таджикистана

Ситуация у тургруппы критическая, рассказал в эфире телеканала РБК друг одного из альпинистов Владислав Беляев.

Представитель туркомпании заявил Интерфаксу, что срочная эвакуация туристов необходима в связи с ухудшением состояния их здоровья: некоторые туристы страдают от ангины, дизентерии и обморожения конечностей, находясь в лагере на высоте 4 тыс. метров между пиком Самани (ранее — пик Коммунизма) и пиком Корженевской.

Вертолет для туристов, застрявших в лагере на Памире, запланирован на ближайшую субботу. Никаких проблем с эвакуацией путешественников нет. Во всяком случае, так заявляют в Совете по туризму Таджикистана.