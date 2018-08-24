Пожар в здании Центробанка на Неглинной улице в Москве потушен
Как сообщили Интерфаксу в столичном главке МинЧС, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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Как сообщили Интерфаксу в столичном главке МинЧС, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии10
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sasass 24 августа 2018 | 21:33
Раз рубль горит-горит и ЦБ ...
irdo 24 августа 2018 | 21:37
А, ведь, Красная площадь рядышком...
alladinov 24 августа 2018 | 21:40
Сообщение ТАСС
Во время пожара в здании Центробанка на Неглинной в зону воздействия экстремально высокой температуры попали:
«1. Кофейный сервиз - 3 шт.
2. Мебельный гарнитур - 1 шт.
3. Диван кожаный - 2 шт.
4. Наличные доллары США - 18 000 000.
5. Эльвира Сахипзадовна Наебулина - 1 шт.
Последнюю удалось спасти.»
Во время пожара в здании Центробанка на Неглинной в зону воздействия экстремально высокой температуры попали:
«1. Кофейный сервиз - 3 шт.
2. Мебельный гарнитур - 1 шт.
3. Диван кожаный - 2 шт.
4. Наличные доллары США - 18 000 000.
5. Эльвира Сахипзадовна Наебулина - 1 шт.
Последнюю удалось спасти.»
j_partizan 24 августа 2018 | 21:50
Причина возгорания
__________
Пятница удалась
scorpio_ 24 августа 2018 | 21:51
Фууу, отлегло. При пожаре ни один доллар не пострадал. Не считая Treasury Bills на 80 миллиардов долларов.
ki000999 24 августа 2018 | 21:51
Доллары успели вывезти?
protoukrop 24 августа 2018 | 22:04
ki000999: Какие нах доллары. Были бы целы документы, без которых потом можно миллионы если не миллиарды долларов списать. Странно всё это, тем более в наше неспокойное время.
belovnikita 24 августа 2018 | 21:58
У загиб-задовны пердак бомбанул
korol74 24 августа 2018 | 22:02
и денег тоже.
skanon 24 августа 2018 | 22:04
Теперь, очередь за Кремлём...