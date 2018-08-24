В Москве появился первый в России круглосуточный кинотеатр
Он разместился в отреставрированном «Иллюзионе» на Котельнической набережной. Как передает Интерфакс, для зрителей «Иллюзион» откроется завтра в рамках всероссийской акции «Ночь кино».
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Он разместился в отреставрированном «Иллюзионе» на Котельнической набережной. Как передает Интерфакс, для зрителей «Иллюзион» откроется завтра в рамках всероссийской акции «Ночь кино».
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Комментарии4
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demosua 24 августа 2018 | 21:07
Не сгорит?
vumba 24 августа 2018 | 21:12
неплохо, а рядом проходит маршрут круглосуточного автобуса
testmeter 24 августа 2018 | 21:34
Сама Россия - это круглосуточный кинотеатр абсурда
sasass 24 августа 2018 | 21:36
Показывать нечего и вдруг круглосуточный показ...)))