Во Владимирской области во время плановых занятий по боевой подготовке на Оке утонул 18-летний солдат-срочник
Он погиб спасая товарища, который тоже оказался в воде. Как передает ТАСС, погибший будет посмертно представлен к награде.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Он погиб спасая товарища, который тоже оказался в воде. Как передает ТАСС, погибший будет посмертно представлен к награде.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mamiluk 24 августа 2018 | 21:11
Родители...старались,выбивались из сил, растили сына 20лет...а государство отобрало и ЗА ОДИН ДЕНЬ -убило.
cattt 24 августа 2018 | 21:11
Эх Раша, Раша, продолжаешь жрать наших сыновей!
malorus_kiev151 24 августа 2018 | 21:31
cattt: закрой пасть, мразь жидовская.
sparky 24 августа 2018 | 21:18
Земля пухом герою, спасавшем товарища.
Глубокие соболезнования его родителям.
nestor199 24 августа 2018 | 21:30
Не от водки, не от передоза - погиб как МУЖЧИНА.