Защита арестованной в США Бутиной ходатайствует об освобождении гражданки России и переводе ее под домашний арест

Защита арестованной в США Марии Бутиной ходатайствует об освобождении гражданке России и переводе ее под домашний арест. Как пишет «Вашингтон Пост», с инициативой выступил адвокат Роберт Дрисколл. Защита продолжает утверждать, что деятельность Бутиной в Штатах не была тайной и не включала сбор закрытых сведений.