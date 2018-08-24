Защита арестованной в США Бутиной ходатайствует об освобождении гражданки России и переводе ее под домашний арест
Защита арестованной в США Марии Бутиной ходатайствует об освобождении гражданке России и переводе ее под домашний арест. Как пишет «Вашингтон Пост», с инициативой выступил адвокат Роберт Дрисколл. Защита продолжает утверждать, что деятельность Бутиной в Штатах не была тайной и не включала сбор закрытых сведений.
Комментарии9
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ura_123 24 августа 2018 | 21:08
"Твой дом-турьма!"(с) х.ф. Берегись автомобиля
navsegda 24 августа 2018 | 21:14
А собственно где её дом , если она гражданка РФ ?
silicon 24 августа 2018 | 22:02
navsegda:
Полное безобразие. да как они смеют, эти пиндосы задерживать ни в чём не виновную. гражданку России. Почему молчит ООН. где наш Лавров. А где наши ГРУ и боевые котики, почему её не украдут у этих янки. Нашим богатырям ничего не стоит это сделать. И Шойгу молчит. Везде предательство. Присвоить Бутовой звание Героя России . Америкосы не смогут держать в тюрьме Героя России. СССР и РОссия вообще никогда и негде не шпионила, ничего незаконного не делала, а только налаживала дружественные связи. А те мерзавцы на протянутую руку дружбы бросают камни. сволочи.
kosmicheskiy_svin 24 августа 2018 | 21:22
Ну а чем мадам БПБутина хуже Магницкого или Сенцова??? Почему её нужно лишать удовольствия пребывания в КПЗ??? Там она познает первую радость лесбийской любви с чёрными коблами - будет что внукам рассказать!
sg98 24 августа 2018 | 21:31
kosmicheskiy_svin:
Ваш кумир сенцов уже 100 дней познает радость мужской любви, когда сердобольные товарищи через жопу накачивают протеином, чтобы не сдох. Судя по твоей харе, тебя кормят через рот..
kosmicheskiy_svin 24 августа 2018 | 21:36
))))) Судя по твоей компетентности в вопросах спермоглотания савушкинский ты петушок, с хера ты уже давно не слазишь)))) Как твое дупло - не протекает???)))
sg98 24 августа 2018 | 21:51
kosmicheskiy_svin:
Вот ты, пидорас, и раскрылся.. Мамка твоя небось думает ну куй я все подряд давла, вдруг кто то в жопу любил..
eyjafjallajoekull 24 августа 2018 | 21:25
Больше всего ей повезло, что ее не зовут Елена или Екатерина.
petrivanov 24 августа 2018 | 21:29
К Бутиной в американской тюрьме нужно проявить те же принципы гумманизма, которые традиционно приеняются в российских тюрьмах. Например, в Ярославской колонии.