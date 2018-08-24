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21:01, 24 августа 2018

В США возрожден второй флот военно-морских сил

Он призван сдерживать Россию в Северной Атлантике. Командующий вторым флотом адмирал Джон Ричардсон заявил, что Штаты должны сохранить конкурентное преимущество и доминирование на море в условиях, как он выразился, «возрождающейся России».

Комментарии

21

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mamiluk 24 августа 2018 | 21:09

Возрождён второй флот ВМС США...
___________________
Спасибо Путину за это.

y_y_y 24 августа 2018 | 22:00

mamiluk:
//Спасибо Путину//
Понятно, что таким как Вы, спасибо Путину за все.
Но по сути, чем сейчас для России вредит Атлантический флот США?

У них сейчас основной соперник Китай в Тихом океане, но если недрузья России хотят маяться дурью, то Бог в помощь. ;)

askol2016 24 августа 2018 | 21:10

Это очень полезный противовес, который будет сдерживать безумство и агрессию неадекватных правителей. Гарантия мира!

y_y_y 24 августа 2018 | 22:02

askol2016:
//будет сдерживать безумство и агрессию неадекватных правителей//
Прям заинтересовали, какие такие "неадекватные правители" в Атлантике?

plank1957 24 августа 2018 | 21:13

Допрыгался Вовочка.

y_y_y 24 августа 2018 | 22:04

plank1957:
//Допрыгался Вовочка//
Писец просто!
Теперь на каждый наш корабль, вышедший в Атлантику придется не 30 кораблей НАТО, а целых 50!

Жуть!

Все в ужасе!

yakov18 24 августа 2018 | 22:06

plank1957: Путину при жизни в НАТО и США должны памятник поставить..
Ведь именно Путин- открыл в НАТО- второе дыхание и возродил второй флот ВМС США...
Слава Путину-агенту мирового империализма , миллитаризма (и сионизма)!!!ТРОЕКРАТНОЕ-УРА!!?

fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 24 августа 2018 | 21:19

нам от этого как всегда только польза...

sg98 24 августа 2018 | 21:20

Гомячки воспряли духом не подозревая что у их хозяев ниет ни одного корыта, способного плавать в Антарктике.. )))
Дебилы, блять..Да вы лижите, хозяину, не отвлекайтесь..

andre5 24 августа 2018 | 21:27

sg98: дебик, американские подлодки ещё во второй половине 50-х освоили этот регион... Тогда же были совершены рекордные по протяженности полёдные плавания...

andre5 24 августа 2018 | 21:29

хотя, я тут мечу бисер, а этот отравленный боярышником похоже даже ни чувствует разницы между Арктикой и Антарктикой....

sg98 24 августа 2018 | 21:46

andre5:
Страшно, сучонок, раз даже сюда залез посраться? Понимаешь что тебе жить то осталось всего ничего.. Ты на истерику своих новых хозяев посмотри, они даже такую шваль как ты задействовали на Эхе.. Раньше хоть профессионалов присылали. Пошла всякая поебень. Сгинь, щень..

ac_dc 24 августа 2018 | 22:03

sg98:
Во, прет недомерка.
Не не боярышник это.
Этот одеколону нахлестался

andre5 24 августа 2018 | 21:25

Барак Хуссейнович этот флот упразднил в 2011 г., несмотря на нарастающую агрессивность кремлёвского диктатора...

putin_itogy 24 августа 2018 | 21:26

Быть Добру!

fresh_breeze 24 августа 2018 | 21:32

"Он призван сдерживать Россию в Северной Атлантике. "
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В мирное время? Ну, разве что... А иначе они просто смертники.

eniro 24 августа 2018 | 21:41

fresh_breeze: Как во-время вы подключились, милейший. Поведайте более широко про "иначе". Я в предвкушении незабываемого...

homa_brutt 24 августа 2018 | 21:46

Не,ну тут сказал начистоту: Конкурентное преимущество (!) над возрождающейся (!!!) Россией. Иными словами, если бы Россия не стремилась возродиться,а была бы мусорным полигоном и потребителем курятины с анаболиками,то тода другое дело. Соответственно,Путин,стремящийся вернуть России статус страны, с которой должно считаться-бяка. Пазл сложился.

j_partizan 24 августа 2018 | 21:46

США - государство обмана.

yakov18 24 августа 2018 | 22:00

j_partizan: США-государство обмана.
Это вы о противостоянии:
США-россия(государство обмана)?

kondrat_vlad 24 августа 2018 | 21:51

Как всегда "мудрейший" Пудтин*(то бишь -однопудовый президент) обьегорил все мировое сообщество. Теперь Кузю переведут на весельную тягу дабы посоперничать с Зимбабве.

"Это наш парень,мисьтер Пьютэн он работает на нас, но настолько хорошо что мы подумываем о том чтобы расформировать Госдеп"
--Джон из Госдепа

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