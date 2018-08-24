Дональд Трамп дал указание госсекретарю Майку Помпео отказаться от визита в КНДР на следующей неделе

У себя в Твиттере президент США пишет, что Вашингтон не видит достаточного прогрессе в денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время Трамп сообщает, что с нетерпением ждет скорой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.