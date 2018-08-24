Дональд Трамп дал указание госсекретарю Майку Помпео отказаться от визита в КНДР на следующей неделе
У себя в Твиттере президент США пишет, что Вашингтон не видит достаточного прогрессе в денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время Трамп сообщает, что с нетерпением ждет скорой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Комментарии3
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gelont 24 августа 2018 | 21:07
Марк Помпей не поедет в КНДР , цезарь сам все " устаканит " .
sg98 24 августа 2018 | 21:10
Шоб вы все перегрызлись, пидары заокеанские..
perestarok 24 августа 2018 | 21:18
"У себя в Твиттере президент США пишет, что Вашингтон не видит достаточного прогрессе в денуклеаризации Корейского полуострова…"
А значит Северную Корею ещё нельзя бомбить.