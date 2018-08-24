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20:44, 24 августа 2018

В Москве загорелось здание ЦБ на Неглинной улице

Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. На место прибыли подразделения МинЧС. По предварительным данным, возгорание произошло на 5-м этаже. Наблюдается открытое горение, здание сильно задымлено.

Комментарии

37

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za_stalina 24 августа 2018 | 20:47

Как отреагирует рубль?

patrikk_1 24 августа 2018 | 20:53

По предварительным данным, возгорание произошло на 5-м этаже...

Дай Бог чтобы обошлось без жертв и чтобы быстро потушили.

rabin_tagor 24 августа 2018 | 20:57

похоже, они там уже что-то знают

stalin_vsegda_zhiv 24 августа 2018 | 21:20

Готовятся к санкциям, чтобы потом "все концы в воду"?...

irdo 24 августа 2018 | 21:34

Символичный пожар.
И рядышком с Красной площадью...

shmuel63 24 августа 2018 | 20:59

patrikk_1: потушат быстро, жертв не будет, но часть документов сгорит. Для этого и подожгли.

patrikk_1 24 августа 2018 | 21:05

shmuel63:

Не думаю, если бы это было в 80-х или хотя бы в 2000-х, но сейчас, наверняка вся документация ЦБ в цифре, на их серверах.

vilingrad 24 августа 2018 | 21:19

patrikk_1: наверняка вся документация ЦБ в цифре, на их серверах."
Что дурак- установлено. Но что наивный- это уже перебор:)

shmuel63 24 августа 2018 | 21:37

patrikk_1: По-моему, ты путаешь серверы и несгораемые сейфы (тоже на "се")

patrikk_1 24 августа 2018 | 21:56

shmuel63:

Грязножопые семиты, между нами говоря, тоже на "се".

agamasat 24 августа 2018 | 22:05

patrikk_1: цифры с серваков стираются одним нажатием клавиши при использовании спец программ, патрик. Ты этого не знал, или просто мозг отсутствует?)

andygo__ru 24 августа 2018 | 21:01

patrikk_1: Шо, уже?!!!

pons 24 августа 2018 | 21:03

patrikk_1: путря, если горят финансовые учреждения, значит это кому-нибудь нужно. и жертвы вероятны не физические, а экономические

good_warrior 24 августа 2018 | 21:17

Хочу, хомячки. сообщить вам:-Пожар потушен, расходитесь по домам!

compare 24 августа 2018 | 22:04

good_warrior: щас,твои "хомячки" ольгинские,еще не накропали на пиво,а ты их-на отдых...сам-то,лизнул гов...ца и пивком отлакировал,так дай своим тараканьим братьям,чего подцепить под столом..

vla7815 24 августа 2018 | 20:47

Следы заметают ?????

buzukin1908 24 августа 2018 | 20:47

Шо - жгут указивки ФРС? Не поможет!

scorpio_ 24 августа 2018 | 20:49

Жгут доллары. Курс рубля резко пошел вверх.

askol2016 24 августа 2018 | 21:15

scorpio_: доллары уже украдены, жгут бумагу...

aleksandr39 24 августа 2018 | 20:51

Ополченцы начали процесс образования МНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .

za_stalina 24 августа 2018 | 20:53

aleksandr39: это не телеграф

holic 24 августа 2018 | 20:54

za_stalina: Дык и 21 век на дворе....

alexsokol777 24 августа 2018 | 22:05

aleksandr39: Ополченцы начали процесс образования МНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
---

:))))
Ну для этого сначпла нужно оболванить достаточно дебилов, которые выйдкт на болотнуб митинговать за евроинтеграцию, вместо Путина должен быть чмошник типа Касьяновп или Немцова, нужно завезти снайперов в Москву, чтоб перестреляли дебилов на болотной...

Ну и МНР невозможно, плсле захвпта Москвы дебилоидами, могут появиться Питерская, Самарская и далее по списку республики

(комментарий скрыт)

riots 24 августа 2018 | 20:53

Символично.

demosua 24 августа 2018 | 20:55

Уж как корячились после Вишни - а все равно горит!

irdo 24 августа 2018 | 21:05

demosua:
Уж как корячились после Вишни - а все равно горит!
=============
Никогда не было, а вот опять...(с)

ebze 24 августа 2018 | 20:56

Символично

tks 24 августа 2018 | 20:57

Банкиры из погорелого банка.
Наверное, следы заметают.

ztr Cергей Запорожский 24 августа 2018 | 20:58

"Димон, нам пора линять")))) ХОХОЧУ)))))))))))

gregor 24 августа 2018 | 20:59

В Москве загорелось здание ЦБ на Неглинной улице
------------------------------------------------------------------------
Деньги деревянные жгут.

askol2016 24 августа 2018 | 21:03

Потом скажут людям: все ваши деньги сгорели, но вы держитесь!

woodpeker 24 августа 2018 | 21:07

Как монах-расстрига, беглец из минфиновских келий, чернец и дервиш, я могу ответственно заявить, что в основе любого «государственного» шага российской власти, куда бы он ни был направлен, лежит самый патриархальный баблопил и ничего больше. Сие есть ее генетическая стезя и схима. Когда на Старой Площади над печной трубой вьется белый дымок, это вовсе не значит, что свершается религиозное таинство и мудрые крокодилы прямо сейчас откладывают в опилки яйцо новых смыслов, вроде «образа будущего». Это всего лишь жгут расчетные ведомости, конкурсные заявки или копии госконтрактов. Если вы переоденетесь эльфом и подкрадетесь к улью поближе, то увидите, что идеология со времен Цинь Шихуанди всегда была лишь робкой прислужницей практики. Все-все-все на свете: от Донбасса до Сирии, от убогой церквухи, воткнутой поперек детского сада и до рыжей истерики в Думе, каждая пышная язва, расцветающая на политическом теле - подчинено одной и той же стратегической задаче: прогрызть извилистый ход к бюджетной росписи этого года и попасть в лимиты. Не проблема восемнадцатого года, не влажный ялтинский трип, не новая берлинская стена, не славянские веды, не спасительный чекистский крюк, не карбонарии Навального, злоумышляющие на государя… Вздор и чепуха!

batment 24 августа 2018 | 21:09

Ралдугинские платежки горят....

piter_ug 24 августа 2018 | 21:10

Неудивительно - рубль ведь деревянный.

peresvet73 24 августа 2018 | 21:10

Перегрев экономики...

woodworld 24 августа 2018 | 21:15

Ну вот и до ЦБ дошли Эльвиркины чистки

(комментарий скрыт)

ne86 24 августа 2018 | 21:36

Пожар на 30 кв.м. мужественно был побежден 26 расчетами пожарных. Наверное, последуют награждения за спасение финансовой системы страны.

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