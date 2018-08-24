В Москве загорелось здание ЦБ на Неглинной улице
Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. На место прибыли подразделения МинЧС. По предварительным данным, возгорание произошло на 5-м этаже. Наблюдается открытое горение, здание сильно задымлено.
Комментарии37
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za_stalina 24 августа 2018 | 20:47
Как отреагирует рубль?
patrikk_1 24 августа 2018 | 20:53
По предварительным данным, возгорание произошло на 5-м этаже...
Дай Бог чтобы обошлось без жертв и чтобы быстро потушили.
rabin_tagor 24 августа 2018 | 20:57
похоже, они там уже что-то знают
stalin_vsegda_zhiv 24 августа 2018 | 21:20
Готовятся к санкциям, чтобы потом "все концы в воду"?...
irdo 24 августа 2018 | 21:34
Символичный пожар.
И рядышком с Красной площадью...
shmuel63 24 августа 2018 | 20:59
patrikk_1: потушат быстро, жертв не будет, но часть документов сгорит. Для этого и подожгли.
patrikk_1 24 августа 2018 | 21:05
shmuel63:
Не думаю, если бы это было в 80-х или хотя бы в 2000-х, но сейчас, наверняка вся документация ЦБ в цифре, на их серверах.
vilingrad 24 августа 2018 | 21:19
patrikk_1: наверняка вся документация ЦБ в цифре, на их серверах."
Что дурак- установлено. Но что наивный- это уже перебор:)
shmuel63 24 августа 2018 | 21:37
patrikk_1: По-моему, ты путаешь серверы и несгораемые сейфы (тоже на "се")
patrikk_1 24 августа 2018 | 21:56
shmuel63:
Грязножопые семиты, между нами говоря, тоже на "се".
agamasat 24 августа 2018 | 22:05
patrikk_1: цифры с серваков стираются одним нажатием клавиши при использовании спец программ, патрик. Ты этого не знал, или просто мозг отсутствует?)
andygo__ru 24 августа 2018 | 21:01
patrikk_1: Шо, уже?!!!
pons 24 августа 2018 | 21:03
patrikk_1: путря, если горят финансовые учреждения, значит это кому-нибудь нужно. и жертвы вероятны не физические, а экономические
good_warrior 24 августа 2018 | 21:17
Хочу, хомячки. сообщить вам:-Пожар потушен, расходитесь по домам!
compare 24 августа 2018 | 22:04
good_warrior: щас,твои "хомячки" ольгинские,еще не накропали на пиво,а ты их-на отдых...сам-то,лизнул гов...ца и пивком отлакировал,так дай своим тараканьим братьям,чего подцепить под столом..
vla7815 24 августа 2018 | 20:47
Следы заметают ?????
buzukin1908 24 августа 2018 | 20:47
Шо - жгут указивки ФРС? Не поможет!
scorpio_ 24 августа 2018 | 20:49
Жгут доллары. Курс рубля резко пошел вверх.
askol2016 24 августа 2018 | 21:15
scorpio_: доллары уже украдены, жгут бумагу...
aleksandr39 24 августа 2018 | 20:51
Ополченцы начали процесс образования МНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
za_stalina 24 августа 2018 | 20:53
aleksandr39: это не телеграф
holic 24 августа 2018 | 20:54
za_stalina: Дык и 21 век на дворе....
alexsokol777 24 августа 2018 | 22:05
aleksandr39: Ополченцы начали процесс образования МНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
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:))))
Ну для этого сначпла нужно оболванить достаточно дебилов, которые выйдкт на болотнуб митинговать за евроинтеграцию, вместо Путина должен быть чмошник типа Касьяновп или Немцова, нужно завезти снайперов в Москву, чтоб перестреляли дебилов на болотной...
Ну и МНР невозможно, плсле захвпта Москвы дебилоидами, могут появиться Питерская, Самарская и далее по списку республики
riots 24 августа 2018 | 20:53
Символично.
demosua 24 августа 2018 | 20:55
Уж как корячились после Вишни - а все равно горит!
irdo 24 августа 2018 | 21:05
demosua:
Уж как корячились после Вишни - а все равно горит!
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Никогда не было, а вот опять...(с)
ebze 24 августа 2018 | 20:56
Символично
tks 24 августа 2018 | 20:57
Банкиры из погорелого банка.
Наверное, следы заметают.
ztr Cергей Запорожский 24 августа 2018 | 20:58
"Димон, нам пора линять")))) ХОХОЧУ)))))))))))
gregor 24 августа 2018 | 20:59
В Москве загорелось здание ЦБ на Неглинной улице
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Деньги деревянные жгут.
askol2016 24 августа 2018 | 21:03
Потом скажут людям: все ваши деньги сгорели, но вы держитесь!
woodpeker 24 августа 2018 | 21:07
Как монах-расстрига, беглец из минфиновских келий, чернец и дервиш, я могу ответственно заявить, что в основе любого «государственного» шага российской власти, куда бы он ни был направлен, лежит самый патриархальный баблопил и ничего больше. Сие есть ее генетическая стезя и схима. Когда на Старой Площади над печной трубой вьется белый дымок, это вовсе не значит, что свершается религиозное таинство и мудрые крокодилы прямо сейчас откладывают в опилки яйцо новых смыслов, вроде «образа будущего». Это всего лишь жгут расчетные ведомости, конкурсные заявки или копии госконтрактов. Если вы переоденетесь эльфом и подкрадетесь к улью поближе, то увидите, что идеология со времен Цинь Шихуанди всегда была лишь робкой прислужницей практики. Все-все-все на свете: от Донбасса до Сирии, от убогой церквухи, воткнутой поперек детского сада и до рыжей истерики в Думе, каждая пышная язва, расцветающая на политическом теле - подчинено одной и той же стратегической задаче: прогрызть извилистый ход к бюджетной росписи этого года и попасть в лимиты. Не проблема восемнадцатого года, не влажный ялтинский трип, не новая берлинская стена, не славянские веды, не спасительный чекистский крюк, не карбонарии Навального, злоумышляющие на государя… Вздор и чепуха!
batment 24 августа 2018 | 21:09
Ралдугинские платежки горят....
piter_ug 24 августа 2018 | 21:10
Неудивительно - рубль ведь деревянный.
peresvet73 24 августа 2018 | 21:10
Перегрев экономики...
woodworld 24 августа 2018 | 21:15
Ну вот и до ЦБ дошли Эльвиркины чистки
ne86 24 августа 2018 | 21:36
Пожар на 30 кв.м. мужественно был побежден 26 расчетами пожарных. Наверное, последуют награждения за спасение финансовой системы страны.