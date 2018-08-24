В Казани полицейские привлекли к административной ответственности экозащитницу Веру Керпель
Как передает «Росбалт», ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия в виде коллективной утренней зарядки.
Керпель является участницей движения «Нет мусоросжигательному заводу». В самом движении не считают свои утренние зарядки какой-либо акций, которую нужно согласовывать с властями.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 24 августа 2018 | 20:44
Воровская власть окончательно рехнулась!
patrikk_1 24 августа 2018 | 20:49
Керпель является участницей движения «Нет мусоросжигательному заводу»....
Интересно, а что предлагают эти грязножопые "экозащитники", свалки (полигоны) им не нравятся, мусоросжигательные заводы им не нравятся, а что они предлагают?
rodiv 24 августа 2018 | 22:01
opiatnovyi63: - Согласовывать надо ВСЁ!
Особенно коллективный поход к гинекологу!
pavelmistery 24 августа 2018 | 20:46
Задержали за коллективную зарядку?! Ну всё, значит скоро за скопление у автобусной остановки или станции метро, будут задерживать ))
demosua 24 августа 2018 | 20:51
Задрали эти власти своими "согласованиями" всего. Это что - народ им дал такие полномочия? Гнать взашей!..
aleks50 Алексей Клубников 24 августа 2018 | 20:52
Полицаи против зарядки и здорового образа жизни, оно и понятно они же как портянки прислуживают воровскому режиму.
rampa 24 августа 2018 | 21:23
aleks50: Володин же наказал спортом заниматься, чтобы до пенсии дожить ))
nns33 24 августа 2018 | 21:27
rampa: ДАМ,похоже, решил заняться спортом,но что-то пошло не так. Уже 10 дней тишина.
nns33 24 августа 2018 | 21:04
В Казани полицейские привлекли к административной ответственности экозащитницу Веру Керпель
Как передает «Росбалт», ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия в виде коллективной утренней зарядки. ======= Это уже шизофрения. Но коллективной она не бывает. Это что-то новенькое и очень заразное ,передаётся воздушнокапельным путём.
rampa 24 августа 2018 | 21:21
дно, дно, где же ты?
grazschdanin 24 августа 2018 | 21:21
Керпель является участницей движения «Нет мусоросжигательному заводу».
#
Она что же, за свалки, что ли?