В Казани полицейские привлекли к административной ответственности экозащитницу Веру Керпель

Как передает «Росбалт», ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия в виде коллективной утренней зарядки.

Керпель является участницей движения «Нет мусоросжигательному заводу». В самом движении не считают свои утренние зарядки какой-либо акций, которую нужно согласовывать с властями.